Дублер Оренбургского тракта в Казани могут построить до конца 2028 года

Олег Григорьев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строительство дублера Оренбургского тракта в Казани может быть завершено к концу 2028 года. Об этом «Татар-информу» рассказал директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.

«Если с финансированием все будет хорошо, думаю, весь дублер может быть реализован до конца 2028 года. Это сложный, но абсолютно необходимый проект для будущего города», — отметил он.

Работы уже начались на участке от развязки федеральной трассы М12 до поворота на поселок Столбище. Следующим этапом станет строительство отрезка до так называемой «бетонки» (дороги Казань — Боровое Матюшино).

