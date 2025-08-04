Дубль Даку помог «Рубину» обыграть «Сочи» в матче третьего тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» в матче третьего тура РПЛ добыл победу над футбольным клубом «Сочи» со счетом 2:1.

Дублем в составе казанской команды отметился Мирлинд Даку. Сначала албанец реализовал пенальти на 12-й минуте, а затем во втором тайме на 78-й минуте блестяще реализовал выход один на один.

Отметим, что в спортивном рейтинге «ТИ-Спорта» по итогам июля 2025 года Даку занял 4-е место среди всех деятелей спорта Татарстана. А «Рубин» победил командном зачете исследования за июль.

У «Сочи» единственный гол состоялся благодаря автоголу Алексея Грицаенко на 86-й минуте.

В четвертом туре «Рубин» сразится в Москве с ЦСКА.