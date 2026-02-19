Дуа на сухур и ифтар

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После утреннего приема пищи перед уразой (сухур) и разговения (ифтар) мусульманам следует читать специальное дуа, поскольку за это полагается награда.

Дуа на сухур

«Навайту ан-асуума саума шахри рамадаан миналь-фаджри иляль-магриби хаалисан лилляяхи та’аля» («Я намереваюсь соблюдать пост месяца Рамадан от рассвета до захода солнца искренне ради Всевышнего»)

Дуа на ифтар

«Аллахумма ляка сумту, уа бикя ааманту, уа ‘алейкя таваккяльту, уа ‘аля ризкыкя афтарту, фагфирли йа гаффаару ма каддамту уа ма аххарту» («О Аллах, ради Тебя я соблюдал пост, в Тебя уверовал, на Тебя надеюсь, Твоей едой совершил разговение. О, Прощающий, даруй прощение мне за грехи, что я сделал или сделаю»).

Засчитывается ли ураза, если не прочитать дуа

Произношение дуа относится к числу желательных действий. Соответственно, если верующий не сделает этого, то его пост не нарушается. Например, если человек проспал или намеренно не встал на сухур, то, проснувшись, он считается постящимся, поскольку у него с вечера было соответствующее намерение.

