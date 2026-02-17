Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Совсем скоро наступит священный для мусульман месяц Рамадан. Почему нужно поститься в этот месяц, что запрещено во время уразы, а также как увеличить награду – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда начнется Рамадан и сколько дней продлится ураза

В 2026 году месяц начнется 18 февраля после захода солнца. В этот день верующие совершат первый таравих-намаз. Непосредственно пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта. Продолжительность уразы в этом году составит 29 дней.

Духовный смысл поста в Рамадан

Пост в месяц Рамадан относится к числу пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, закятом (обязательной милостыней) и хаджем. Пост в этот месяц считается обязательным для всех совершеннолетних мусульман. Исключение составляют верующие, которые по уважительной причине не могут поститься. От соблюдения уразы освобождаются дети, люди с серьезными заболеваниями, беременные и кормящие женщины, недавно родившие матери, а также путники.

Ураза не ограничивается исключительно отказом от еды и питья. Смысл поста заключается в духовном очищении, укреплении силы воли, проявлении терпения, развитии сострадания и милосердия, а также стремлении заслужить довольство Аллаха.

Кроме того, каждое благодеяние, совершенное в этот месяц, приносит верующим значительно большую награду по сравнению с другими периодами года. Именно поэтому в Рамадан мусульмане стараются проявлять особое усердие в богослужении и добрых делах.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что нарушает уразу

Согласно нормам шариата, в светлое время суток постящимся запрещено:

сознательно принимать пищу и пить воду (если человек сделал это по забывчивости, пост считается действительным);

вступать в интимную близость;

умышленно вызывать рвоту;

курить;

вводить питательные инъекции.

Что не нарушает пост

Во время соблюдения поста мусульманам разрешено:

глотать слюну;

сдавать кровь;

принимать душ, посещать баню, умываться и чистить зубы, избегая проглатывания воды;

делать инъекции лекарственных препаратов (непитательных).

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Возмещение уразы и выплата фидии-садака

Если мусульманин пропустил один или несколько дней поста по уважительной причине, которая при этом носила временный характер, то ему необходимо будет возместить столько же дней уразы после Рамадана. Если же верующий по состоянию здоровья не может поститься вообще, то ему за каждый пропущенный день уразы надлежит выплачивать фидию-садака. В 2026 году в Татарстане ее размер составляет 450 рублей.

Время сухура и ифтара

Сухур – это утренний прием пищи перед наступлением времени утренней (фаджр) молитвы. Он относится к сунне, поэтому мусульманам рекомендуется не пропускать предрассветную трапезу. Время окончания сухура совпадает со временем наступления фаджр-намаза.

Ифтар – вечернее разговение, которое совершается сразу после захода солнца и наступления времени магриб-намаза. Желательно начинать прием пищи без промедления, до совершения молитвы. Разговляться рекомендуется финиками и водой, а затем переходить к основной трапезе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Таравих-намаз в месяц Рамадан

Таравих – особый намаз, который совершается исключительно в месяц Рамадан. Его верующие выполняют после ночной (иша) молитвы. Таравих-намаз состоит из 20 ракаатов, которые желательно выстаивать в чтении Корана.

Совершать таравих-намаз рекомендуется в мечети, поскольку за его коллективное выполнение полагается большая награда. В Татарстане во всех мечетях республики будут проводиться данные молитвы.

Умра в Рамадан-2026

В месяц Рамадан мусульманам, имеющим такую возможность, настоятельно рекомендуется совершить малое паломничество – умру. В хадисе пророка Мухаммада говорится, что умра, совершенная в Рамадан, по награде равна хаджу.

Поэтому многие верующие стремятся отправиться в малое паломничество именно в этот период.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ночь Кадр в 2026 году

Именно на месяц Рамадан приходится Ночь Кадр (предопределения). В Коране сказано, что поклонение и любое другое благое деяние, совершенное в эту ночь, превосходит по награде поклонение за тысячу месяцев (более 83 лет). Поэтому верующие проводят эту ночь в молитвах, чтении Корана и покаянии.

Точная дата Ночи Кадр неизвестна. Согласно хадисам, ее следует ожидать в последние 10 ночей Рамадана по нечетным числам. В 2026 году наиболее вероятной ее датой станет ночь с 16 на 17 марта.

Фитр-садака: размер милостыни в 2026 году

Перед праздничным намазом в Ураза-байрам мусульманам желательно выплатить фитр-садака. Смысл данной милостыни заключается в том, чтобы заслужить прощения мелких прегрешений, совершенных в Рамадан.

В Татарстане размер фитр-садака в 2026 году составляет 200 рублей – для тех, кто обладает нисабом (необходимым минимумом) по серебру – 120 тысяч рублей; 1200 рублей – для мусульман, которые имеют нисаб по золоту – 940 тыс. рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завершение месяца: Ураза-байрам – 2026

Окончание поста ознаменует праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), который в 2026 году будет отмечаться 20 марта.

В этот день мусульмане совершают праздничный намаз в мечетях. Также рекомендуется посвятить время общению с родными, укреплению семейных связей, поддержке нуждающихся и совершению других добрых поступков.