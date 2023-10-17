На железнодорожном переезде в Татарстане автобус с людьми столкнулся с краном

Сегодня в Альметьевском районе РТ произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказывают люди, пассажирский автобус «ГАЗ» столкнулся с ремонтно-восстановительным краном, который двигался по железнодорожным путям.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. Всего, по словам очевидцев, в автомобиле находилось три человека.