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Руc Тат
Происшествия 17 октября 2023 13:44

На железнодорожном переезде в Татарстане автобус с людьми столкнулся с краном

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Сегодня в Альметьевском районе РТ произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказывают люди, пассажирский автобус «ГАЗ» столкнулся с ремонтно-восстановительным краном, который двигался по железнодорожным путям.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. Всего, по словам очевидцев, в автомобиле находилось три человека.

#ДТП
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