«Другое искусство» Наркиса Пономарева из частных собраний представит галерея «Хазинэ»

Выставка работ Наркиса Пономарева (1946–1996) откроется 1 июня в Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле. Показать «Другое искусство», подчеркивают сами музейщики, стало возможным благодаря сотрудничеству с частными коллекционерами города, которые и предоставили большинство произведений для выставки. Она, к слову, станет очередной в цикле «Казанский авангард: вторая волна» и впервые представит ретроспективу творчества яркого художника-самоучки 1980–1990-х годов.

«Произведения Пономарева будут размещены на первом этаже галереи. Всего это порядка шестидесяти картин, которые можно будет увидеть до 3 июля. Несколько работ, стоит сказать, все же принадлежат Музею ИЗО РТ», – уточнили в пресс-службе музея для «Татар-информ».

Наркис Пономарев приехал в Казань в 1978 году. Работал главным художником Кировского района города, затем художником Центра дополнительного образования детей «Заречье». Параллельно создавал картины, не вписывавшиеся в каноны советского искусства. Его любимый жанр – пейзаж, здесь им создано множество образов – слепые, калеки и алкоголики в картинах «голубого» цикла, романтические фигуры – «розового» цикла. Узнаваемая деталь большинства картин – силуэт мужчины в шляпе, это автопортрет художника, его своеобразная подпись. Картины Пономарева отражают глубоко личное восприятие и осмысление художником города и связанных с ним событий, его эксперименты с формой и цветом. В натюрмортах к цветовой палитре, кроме багрово-красного и лазури, он добавляет изумрудный и янтарно-желтый: цвета, отмечают искусствоведы, конфликтуют, пульсируют, создавая напряженную и в то же время торжественную гамму, стремясь к гармонии колорита.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Признание произведения Наркиса Пономарева получили только в 1990-е годы, когда стала возможной свобода творчества и плюрализм мнений. В эти годы он стал ключевой фигурой наивного искусства Татарстана, но в Союз художников Наркис Пономарев был принят посмертно, только в 1996 году.

За день до открытия в «Хазинэ» выставки авангардиста Наркиса Пономарева «Другое искусство» в Музее Горького и Шаляпина, напомним, состоится вернисаж работ художников наивного жанра, посвященный 160-летию классика этого жанра Нико Пиросмани.