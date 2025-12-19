За ночь над регионами РФ сбили 94 украинских БПЛА

Средства ПВО сбили за ночь 94 беспилотника над регионами России. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, 36 дронов уничтожили над Ростовской областью,17– над Белгородской,15 – над Воронежской, еще 7 БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря. Кроме того, по 6 беспилотников удалось сбить над Самарской и Астраханской областями, 5 – над акваторией Азовского моря, по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.

В ночь на пятницу приостанавливали работу аэропорты Владикавказа, Магаса, Грозного, Самары, Ярославля, Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова и Волгограда.

В Республике Татарстан с 05:37 действует режим беспилотной опасности.