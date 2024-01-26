«Дрон сбросил взрывчатку»: боец рассказал, что помогло ему выжить на СВО

Фото из личного архива бойца

На днях боец Ренат Салахов из села Верхняя Ошма Мамадышского района Татарстана вернулся в отпуск на месяц для лечения ран, полученных на передовой.

Когда началась мобилизация, Ренат получил повестку. Через два дня ее прислали и его родному брату Ленуру. В районном военкомате сказали братьям, чтобы они сами решили, кто из них пойдет в действующую армию. Узнав, что повестку получил и его близкий друг Сайдаш Вагизов, Ренат заявил: «Брат, не обессудь, пойду я, а не ты. Ведь повестку получил и мой друг, я никак не могу от него отстать».

В сентябре 2022 года мамадышцы провожали более двух десятков земляков в зону СВО. Ренат и Сайдаш были среди них. «Во время учений мы опасались, чтобы нас не раскидали по разным подразделениям. Слава Богу, мы, около 20 мобилизованных земляков, попали в одну роту. Я был с Сайдашем бок о бок до самого конца. В прошлом году мы с ним дважды приезжали в отпуск. Я даже присутствовал на его никахе», — рассказал боец.

В начале декабря 2023 года подразделение, в котором служил Ренат Салахов, пошло в атаку. Противник обрушил на наступающиъ шквал огня, не было возможности и поднять голову. Солдаты вдруг услышали голос командира из БМП, который звал на помощь. Первым к нему бросился Сайдаш Вагизов. Но снарядный осколок, прилетевший с противоположной стороны, оборвал жизнь командира, а Сайдаш был тяжело ранен.

Увидев это, Ренат и его земляк Ильхам Мустафин из Нижнего Таканыша под огнем стали вместе вытаскивать Сайдаша на свои позиции. В это время Ренат почувствовал сильную боль в левой руке. Осколок от заряда, сброшенного с дрона в пяти-шести метрах от них, ранил Ильхама. Заметившие это товарищи тут же кинулись к ним на помощь.

После ранения Ренат проходил лечение в госпиталях Белгорода и Рязани. Сейчас он находится на малой родине и продолжает лечение.

К сожалению, Ренат потерял своего близкого друга Сайдаша. «Как только приехал в отпуск по ранению, мы вместе с ним поехали на кладбище в село Верхняя Ошма. Невозможно описать, какие чувства испытывал Ренат на могиле своего друга. Он не мог сдерживать слез», — поделилась девушка бойца Руфина.

На вопрос, что помогает не терять боевой дух, Ренат Салахов ответил так: «Тыл. Очень важно поддерживать связь с отцом, родными, любимой девушкой. На Родине много тех, кто от всего сердца молятся за меня, верю, что их мольбы будут услышаны. Всё это помогает чувствовать себя сильным и защищенным. Кроме того, колоссальную силу жизни мне дают и планы на будущее. Если вернусь живым и здоровым, хотим отпраздновать свадьбу с любимой Руфиной. Уверен, что в будущем наша страна придет к победе. Это обязательно должно произойти!»

Материал подготовлен при участии Николая Михайлова. Фото из личного архива семьи.