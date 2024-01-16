«Погиб, спасая командира и товарищей»: отец рассказал о подвиге сына-героя на СВО

Фото: из личного архива Вагизовых

«Сын был умным, всегда говорил прямо, любил справедливость»

Сайдаш Вагизов родился селе Верхняя Ошма Мамадышского района 30 сентября 1998 года. Он стал третьим, младшим ребенком в семье, где также воспитывались старшая сестра Диляра и брат Саид.

Сайдаш с детства тяготел к учебе и спорту. Одновременно увлекался техникой. После 9 класса поступил в Мамадышский политехнический колледж на отделение автомеханики. На первом же курсе его назначили старостой группы, которым он был вплоть до получения диплома специалиста. В составе сборной колледжа по волейболу участвовал в различных соревнованиях. В 2018-2019 годах проходил срочную службу в армии в Ракетных войсках стратегического назначения РФ. Сняв солдатскую шинель, начал трудиться в автосервисе в Казани.

Отец Сайдаша — Ильфат Вагизов, в прошлом директор Верхнеошминской основной школы, а ныне преподаватель физкультуры и основ безопасности жизнедеятельности, говорит, что сын ответственно относился ко всему, за что брался.

«В школе усердно учился, был отзывчивым, любил спорт. Первоначально занимался борьбой, став ростом выше, перешел в волейбол. Не примите за хвальбу, но сын был умным, всегда говорил прямо, любил справедливость. Его обаятельное, открытое лицо всегда будет стоять перед нашими глазами. В зоне спецоперации сейчас находятся 11 моих учеников», — говорит отец Сайдаша.

Фото: из личного архива Вагизовых

«Если Сайдаш идет, мы тоже пойдем»

Когда началась частичная мобилизация, повестки получили семь жителей Верхнеошминского сельского поселения.

«Это все мои ученики. Никто из них не стал бегать и не отказался», — с гордостью рассказал о бывших подопечных «Татар-информу» Ильфат Вагизов.

Сайдаш также без колебаний принял эту ситуацию. Говорил, что если Родина зовет, надо идти и защищать ее.

Большинство ребят, получившие повестки, узнав, что и Сайдашу вручен такой документ, сказали: «Если Сайдаш идет, то и мы пойдем».

Вместе со своими одноклассниками Ринатом, Ильхамом и другими земляками он прошел на полигонах Казани боевую подготовку и был направлен в зону специальной военной операции.

С Ринатом они с детства были неразлучны. Учились в одном классе, вместе служили в армии. И на передовой оказались тоже вместе. В настоящее время Ринат, который был ранен в бою с Сайдашем, находится на лечении в госпитале.

Фото: из личного архива Вагизовых

На побывке создал семью с красавицей Зухрой

Сайдаш Вагизов дважды приезжал домой в отпуск. В первый раз в апреле 2023 года он не только побывал у родителей и родственников две недели, но и создал семью. Официально вступил в брак с красавицей Зухрой из села Нижняя Кузгунча, тогда же провели никах.

С пополнением торопиться не стали: молодой человек заявил, что вернется с передовой и только потом займется этим вопросом, так как дети должны расти в полной семье.

Второй раз приехал в сентябре. Было время уборки картофеля. Перед тем как вернуться в родное село, спросил у отца по телефону, не начали ли еще выкапывать картошку, и попросил оставить ему 15 борозд. Очень соскучился по сельской работе.

«По приезде сын не стал долго задерживаться дома, а с лопатой вышел в огород. И сегодня перед глазами, как сын с энтузиазмом и от всей души копает картофель. Наш Сайдаш обожал очпочмаки, приготовленные своей матерью. Когда был в отпуске, моя супруга Фаима угощала его любимыми блюдами», — вспоминает отец военнослужащего.

Фото: из личного архива Вагизовых

Пришел к вере

Сайдашу в зоне специальной военной операции дали позывной Мусульманин. Впервые там он начал совершать намаз. Ни его соратники, ни командиры не возражали против этого религиозных обрядов. Во время месяца Рамадан он держал уразу. В часы затиший в блиндаже читал молитвы и намазы, при этом его никто не беспокоил.

Сайдаш даже намеревался построить небольшую мечеть в лесу на передовой, подальше от глаз врага. Но от своих планов он отказался, так как храм могли осквернить.

Сайдаш служил старшим стрелком. Перед тем как идти в атаку, он всегда просил Всевышнего защитить себя и своих товарищей от вражеских пуль и осколков снарядов. В отпуске посещал пятничные молитвы.

Фото: из личного архива Вагизовых

Раны Сайдаша оказались несовместимыми с жизнью

7 декабря отец Сайдаша в последний раз поговорил с сыном, а на следующий день его не стало. К несчастью, во время очередного боевого задания он погиб.

Как рассказал «Татар-информу» Ильфат Вагизов, 8 декабря в 5 утра взвод пошел на штурм врага. Со стороны противника также начался сильный обстрел. Командир Сайдаша с позывным Сороковой хотел выбраться из подбитого БПМ, он крикнул ему: «Помоги!» Парень рванул к нему.

Но, когда подполз ближе, спасать было уже некого. Командир погиб, сильно ранило и Сайдаша, у него была повреждена нога и правый бок.

Несмотря на увечья, он вытащил командира, отполз с ним с поля боя и смог оказать помощь еще одному своему товарищу — односельчанину Ильхаму, наложив жгут ему на руку. Ильхам и Ринат выжили и находятся на лечении, а раны Сайдаша оказались несовместимыми с жизнью.

Фото: из личного архива Вагизовых

«Друзья говорят: «Сайдаш нас спас, а мы не смогли его спасти»

Отец Сайдаша поддерживает связь с друзьями и боевыми товарищами сына. Ждет их возвращения в родное село.

«Ринат и Ильхам плачут, когда я им звоню. Они говорят: „Сайдаш нас спас, а мы не смогли его спасти“», — вздыхает отец.

Сайдаш скончался в пятницу, и в родном селе его похоронили именно в этот священный для мусульман день, 29 декабря 2023 года. За проявленный героизм он награжден орденами Мужества и Маргелова. Награды сына сегодня хранятся у отца.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.