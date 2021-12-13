ДРКБ Татарстана: Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла на четверть

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана отметили рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе клиники.

«Рост по заболеваемости ОРВИ и прочими простудными заболеваниями, в том числе по обращениям с температурой, кашлем и с насморком, за последние две недели составил более 25%», – отметили в больнице.

За две недели в приемное отделение ДРКБ с такими симптомами поступило более 1,6 тыс. обращений

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за прошлую неделю зарегистрировали 58 случаев гриппа.