В Татарстане выявили 87 случаев гриппа, больше половины из них за прошлую неделю

В Татарстане за прошлую неделю зарегистрировали 58 случаев гриппа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За предыдущую неделю 58 случаев гриппа. Грипп в этом году в отличии от прошлого сезона нас крайне настораживает, поскольку то затишье, которое было в прошлом году по гриппу, сказывается в этом сезоне», — рассказала представитель санитарного ведомства.

Суммарно в республике обнаружили 87 случаев гриппа.

Любовь Авдонина призвала жителей Татарстана сделать прививку против гриппа. Вакцина «Ультрикс Квадри» сейчас есть в достаточном количестве. По словам заместителя руководителя ведомства, она включает в себя все актуальные штаммы, которые распространены в этом году.