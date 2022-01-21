ДРКБ может втрое увеличить коечный фонд, если Covid-19 начнут болеть больше детей

При осложнении ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом Covid-19 Детская республиканская клиническая больница может втрое увеличить коечный фонд. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Детская республиканская больница готова втрое увеличить коечный фонд», — отметил замминистра.

Кроме того, готовы работать с большей нагрузкой и лаборатории.

При этом Жаворонков подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса — контролируемая и ожидаемая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Детской республиканской клинической больнице фиксируют резкий подъем детской заболеваемости Covid-19.