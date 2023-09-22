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Руc Тат
Культура 22 сентября 2023 09:25

Россия решила не выдвигать свои фильмы на «Оскар» и остановила работу комитета

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Россия прекратит выдвигать свои фильмы на премию американской киноакадемии «Оскар». Кроме того, приостановлена деятельность комитета, который занимался этой работой. Об этом со ссылкой на продюсера Федора Попова сообщает ТАСС.

«Я состоял в комиссии по выдвижению на „Оскар“, когда она работала», — заявил собеседник агентства.

По его мнению, выдвижение картин на премию киноакадемии из США тогда, когда российская культура, спорт и другие сферы подвергаются гонениям, было бы «предельно неуместно».

Еще два источника агентства, входившие в комитет, подтвердили, что в этом году на премию не будут выдвигать российские фильмы — обычно это происходило в сентябре-октябре. Как правило, картины из РФ становились претендентами на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

#оскар
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