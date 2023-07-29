«Звон укрепляет»: фестиваль «Алексеевские перезвоны» собрал более 5 тысяч гостей

На Соборной площади поселка Алексеевское уже с утра было многолюдно — тысячи верующих собрались в храме Воскресения Христова на торжественное богослужение. В этом году праздник русской православной культуры посвящен 1035-летию крещения Руси. Литургию возглавил епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий.

Местные музыкальные ансамбли гостеприимно приветствовали собравшихся на Алексеевской земле. Перед входом самобытные дуэты в ярких костюмах встречали их народными частушками и плясками под гармонь. На фестиваль прибыли мастера звонарского искусства, музыканты-инструменталисты, исполнители духовно-патриотических песен и фольклорные коллективы.

По традиции у стен Воскресенского храма расположилась масштабная ярмарка изделий народных промыслов — «Город мастеров». Ближе к обеду прилавки стали наполняться всевозможным товаром. Многие гости праздника признавались, что специально приехали на ярмарку, чтобы приобрести фермерские продукты и сувениры.

На полках и прилавках можно было увидеть сотканные вручную полотенца и пледы, глиняные свистульки, разные виды игрушек, традиционные матрешки, расшитые узорами сумки и деревянные изделия. Мастерицы народно-художественных промыслов привлекали посетителей ярмарки обилием ручных изделий.

Перед началом концертной части гостям фестиваля презентовали выставку военной техники «Наша Победа!». Все желающие могли узнать интересные подробности о вооружении Советской армии времен Великой Отечественной войны.

Затем начался единовременный перезвон в ознаменование дня Крещения Руси, звук которого разнесся по всей округе. Епископ Пахомий обратился к гостям и участникам фестиваля с приветственным словом. «Колокольный звон — это огромная традиция наших церквей со своей тысячелетней историей. Звон укрепляет человека, через него Бог призывает нас на молитву. Когда человек слышит колокол, он так или иначе задумывается о вечности и находит утешение», — сказал владыка.

«Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично попросил меня передать слова благодарности за отношение к празднику, за участие, за вашу веру. Наша республика многоконфессиональная, мы славимся своей солидарностью, согласием и пониманием друг друга. Фестивалю уже 21 год, к нам прибыли гости, звонари из 15 регионов страны и Республики Беларусь. Это означает, что праздник в Татарстане получил признание», — сказала депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

Несмотря на усиливающуюся с каждым часом жару, собравшиеся расположились у главной сцены в ожидании основной программы торжества. По очереди выходили авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы.

Для самых ловких и умелых на поляне развернулись старорусские спортивные забавы. Точкой притяжения детей и подростков стали аттракционы. Умельцы дали несколько мастер-классов по ткачеству, резьбе по дереву и другим ремеслам.

Но самым притягательным и долгожданным для гостей оказался, конечно, мастер-класс по колокольному звону. Вокруг главной звонницы собрались 46 мастеров из разных храмов России и Белоруссии, каждые 15 минут сменявшие друг друга.

Алексей Потапенко из Миасса (Челябинская область) рассказал, что выучиться на звонаря можно за месяц, а в ученики берут и мужчин, и женщин. Но стать мастером в этом деле дано не каждому. «Чтобы стать звонарем, мало просто дергать за веревочки, нужно знать, за какие именно. Задействованы руки, ноги, голова. Должно быть развито чувство ритма. Процесс освоения техники колокольного звона сравним с занятием музыкой, где требуется внимательность, терпение и усидчивость», — рассказал он.

Завершится сегодняшний день в Алексеевском вечерним концертом под открытым небом с участием фолк-группы «Партизан FM» и праздничным салютом. Завтра — второй день фестиваля.

Фото © Владимир Васильев, видео: © Арина Потапова / «Татар-информ»