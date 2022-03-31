Драги: Путин не видит условий для прекращения огня на Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал подробности о телефонном разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер пока не видит условий для прекращения огня на территории Украины.

«Я спросил его, когда предусмотрено и предусмотрено ли прекращение огня. Самое главное сейчас, сказал я, продемонстрировать, что желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня. "Условия еще не созрели"», — передает слова итальянского премьера РИА Новости.

На встрече с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме Драги также упомянул, что спрашивал Президента РФ о возможности встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Путин на это ответил, что время еще не пришло. Сначала переговорщики двух стран должны прийти к общему знаменателю.

При этом российский президент указал премьеру Италии на «маленькие шаги вперед на переговорах».

Накануне Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос перевода оплаты за природный газ в российскую валюту. Также лидеры двух стран касались вопроса очередного раунда переговоров России и Украины, прошедшего в Стамбуле.