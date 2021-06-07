В Татарстане ожидаются грозы и жара до 28 градусов

Из-за неустойчивой воздушной массы над территорией Татарстана в ближайшие дни в республике ожидается жаркая погода и кратковременные осадки. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, завтра местами пройдет кратковременный дождь, а днем и вечером в отдельных районах республики – гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Воздух в полдень прогреется до +28 градусов, ночью столбик термометра будет показывать от +8 до +13 градусов.

В последующие два дня РТ будет располагаться на северо-восточной периферии циклона, в зоне влияния атмосферных фронтов. Из-за этого также возможны кратковременные дожди и грозы с усилением ветра. Ночные температуры составят от +11 до +16 градусов, дневные от +22 до +27 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, неустойчивая погода сохранится 11 и 12 июня, столбик термометра днем будет подниматься до +25 градусов.