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Дожди и не более 22 градусов тепла: в Татарстане сохраняется прохладная погода
Сегодня, 23 августа, в Татарстане продолжится постепенное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Утром и днем местами, но не в Казани, пройдут кратковременные дожди. Кроме того, в утренние часы кое-где еще не развеется опустившийся ночью туман.
Прогнозируется северный и северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. В дневные часы он будет в некоторых местах усиливаться до 13 м/с, отмечают синоптики.
В темное время суток температура воздуха по региону составляла от 3,4 градуса тепла (по данным метеостанции Бавлы на 2.40) до 15,3 градуса (по данным метеостанции Казань-Опорная на то же время).
В дневные часы воздух в республике прогреется до 17–22 градусов тепла (в столице РТ — до +19, +21 градуса), информируют метеорологи.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе ожидается дальнейшее похолодание, в республику вернутся дожди.
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