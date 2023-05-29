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Синоптики вновь предупредили о грозах и сильном ветре в Татарстане
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Во вторник на территории Татарстана вновь ожидаются грозы и сильный ветер. Днем его порывы местами будут достигать 15–20, локально — 23 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
По данным синоптиков, ночью существенных осадков не ожидается. Температуры будут составлять от 6 до 11 градусов, днем воздух прогреется до 23–28 градусов, а на востоке — до 32.
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