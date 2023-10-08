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Новая неделя в Татарстане начнется с сильного дождя и ветра до 23 м/с
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Фото: © «Татар-информ»
В Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут умеренные, местами сильные дожди, сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики предупредили о юго-западном ветре, порывы которого могут достигать 15–20, локально — до 23 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 1 до 6 градусов, а днем поднимутся до 6–11.
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