Новая неделя в Татарстане начнется с сильного дождя и ветра до 23 м/с

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В Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут умеренные, местами сильные дожди, сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупредили о юго-западном ветре, порывы которого могут достигать 15–20, локально — до 23 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 1 до 6 градусов, а днем поднимутся до 6–11.