Доходы и расходы бюджета РТ на 2025 год увеличат на 47 млрд рублей

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Доходная и расходная части бюджета Татарстана на следующий год увеличены почти на 47 млрд рублей каждая. Это связано с распределением средств федерального бюджета в виде субвенций, субсидий и других межбюджетных трансфертов. Об этом сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Объем федеральных средств, распределенных в бюджете республики на 2025 год, составит 42,7 млрд рублей, в 2026 году — 42,1 млрд рублей, в 2027 году — 40,6 млрд рублей. Всего средства распределены по 119 расходным позициям», — сказал глава Минфина.

Гайзатуллин представил поправки к законопроекту о бюджете на 2025–2027 годы, которые поступили от Правительства РТ.

«Поправки в основном направлены на уточнение бюджета в части федеральных средств. Их можно условно поделить на пять блоков. Поправки первого блока касаются увеличения доходов и расходов по средствам федерального бюджета в связи с их распределением по субъектам РФ. Эти суммы нашли отражения в наших поправках», — уточнил он.

По словам министра, поправки второго блока связаны с изменениями в Налоговом и Бюджетном кодексах РФ в части увеличения акцизов на алкоголь и дизельное топливо с 1 января 2025 года.

«Поправки третьего блока связаны с принятием после первого чтения отдельных нормативных актов и уточнением бюджетных ассигнований. Поправки четвертого блока носят редакционный характер. Пятый блок — итоговые поправки. Все поправки носят объективный характер, основываются на проекте федерального бюджета и нормативно-правовых актов», — добавил он.

В результате доходы бюджета Татарстана на 2025 год прогнозируются в объеме 472,1 млрд рублей, расходы — 485,6 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей.

«Дефицит не меняется относительно первого чтения. В основном увеличение как доходов, так и расходов идет по всем отраслям», — подчеркнул Гайзатуллин.

Председатель профильного комитета Леонид Якунин рассказал, что всего к законопроекту о бюджете поступило 356 поправок, из них от Кабинета Министров РТ — 340, а от депутатов фракции КПРФ — 16.

«Все поправки были внимательно изучены и проработаны Правительством, Министерством финансов, комитетом, по ним выработаны определенные решения. Поправки фракции КПРФ сняты, поскольку часть вопросов в ходе обсуждения была решена. В результате к рассмотрению остались поправки от Кабинета Министров республики», — отметил он.

Депутаты комитета одобрили поправки и рекомендовали Государственному Совету РТ принять законопроект «О бюджете РТ на 2025 год и на плановый период 2025 и 2027 годов» во втором и третьем чтениях. Проект закона во втором чтении рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Законопроект о бюджете Татарстана на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли в первом чтении на четвертом заседании Госсовета РТ VII созыва в октябре. Поправки к нему принимались до 1 ноября.