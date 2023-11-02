Проект бюджета Татарстана на 2024 год принят в первом чтении

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Законопроект о бюджете Татарстана на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приняли депутаты в первом чтении на 48-м заседании Государственного Совета РТ. Доходы и расходы на следующий год прогнозируются в объемах 383,9 млрд рублей. Бюджет сформирован бездефицитным.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин рассказал, что в следующем году прогноз поступления налога на прибыль составляет 112,8 млрд рублей. Поступление налога на доходы физлиц в консолидированный бюджет прогнозируется в сумме 137,5 млрд рублей, в республиканский бюджет – 96,4 млрд рублей.

Поступление акцизов в консолидированный бюджет ожидается в объеме 43 млрд рублей, в бюджет – 41,4 млрд рублей. Налог на имущество организаций в 2024 году запланирован в размере 39,1 млрд рублей. Налог на имущество физлиц оценивается в 2,7 млрд рублей.

Согласно прогнозу, неналоговые доходы консолидированного бюджета составят 22,4 млрд рублей, бюджета республики – 17,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета на следующий год учтены в объеме 51,7 млрд рублей.

Доходная и расходная части консолидированного бюджета на следующий год запланированы в сумме 451,7 млрд рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2025 год ожидается в размере 387,1 млрд рублей, расходов – 399,7 млрд рублей. Доходы бюджета на 2026 год, по прогнозу, составят 412,4 млрд рублей, расходы – 431,3 млрд рублей.

Прогноз социально-экономического развития республики представил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Он отметил, что, несмотря на все сложности, предприятиям в этом году удалось нивелировать некоторые вызовы и сохранить производства.

По его словам, за 2023 год валовой региональный продукт составит 3,9 трлн рублей, на 2024 год ВРП оценивается на уровне 102,2%. «Основной вклад здесь вносят сферы промышленности, строительства и торговли», – уточнил глава Минэкономики.

Он добавил, что в этом году на 23% увеличилось количество татарстанских продавцов на маркетплейсах и достигло 56 тыс. человек.

Шагиахметов заявил, что в следующем году сохранятся внешние риски, связанные с замедлением мировой экономики, что может отразиться на снижении экспортных цен. Одним из внутренних рисков, по его мнению, останется дефицит кадров на рынке труда.

При этом министр заметил, что на сегодня рисков по исполнению республиканских программ и национальных проектов нет.

В завершение обсуждения законопроекта Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что бюджет на следующий год сбалансированный. Он также поручил доработать документ до 10 ноября с учетом предложенных поправок.

В работе заседания парламента принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.