Доходы бюджета Казани могут вырасти на 655,8 млн рублей

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Доходы бюджета столицы Татарстана на 2025 год могут увеличиться более чем на 655,8 млн рублей, а расходы – более чем на 527,9 млн. Проект соответствующего решения Казгордумы пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Бездефицитный бюджет столицы РТ с расходами и доходами в размере 50 млрд 177,1 млн рублей был утвержден Казанской городской Думой в декабре прошлого года.

Дополнительные средства предполагается получить за счет межбюджетных трансфертов. Изначально они должны были составить 19 млрд 121,9 млн рублей, а теперь они увеличатся до 19 млрд 941,3 млн рублей, почти на 819,4 млн.

Сумма доходов городской казны при этом вырастет с 50 млрд 177,1 млн рублей до 50 млрд 833 млн, а сумма расходов – с 50 млрд 177,1 млн рублей до 50 млрд 705 млн. Профицит бюджета Казани в итоге должен превысить 127,9 млн рублей.