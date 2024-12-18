Расходы бюджета Казани в 2025 году составят 50,1 млрд рублей

Расходы бюджета столицы Татарстана в 2025 году будут равны доходам и составят 50,1 млрд рублей. Об этом на заседании Казгордумы заявил начальник Финансового управления города Ирек Мухаметшин.

Наибольшая часть расходов бюджета придется на социально-культурную сферу — 41,2 млрд рублей. Также, согласно опубликованным данным, 3,8 млрд рублей власти города потратят на общегосударственные вопросы, 1,7 млрд рублей — на ЖКХ. Еще 2,5 млрд рублей предусмотрено на национальную экономику.

Помимо этого, в бюджете заложили средства на национальную безопасность (328,5 млн рублей), природоохранные мероприятия (73,7 млн рублей) и отрицательный трансферт (66,7 млн рублей).

Мухаметшин также отметил, что в 2026 году доходы казанского бюджета должны увеличиться до 51,7 млрд рублей, а в 2027-м — до 54,8 млрд.