Доходы бюджета Фонда ОМС РТ на 2026 год увеличат на 1,3 млрд рублей

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на следующий год увеличены на 1,3 млрд рублей за счет федеральных средств. Об этом сообщила директор ТФОМС РТ Алсу Мифтахова сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«На законопроект поступило шесть поправок от Правительства РТ. Все поправки обусловлены увеличением межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета РТ», – рассказала она.

Мифтахова уточнила, что сумма субвенций на территориальную программу обязательного медицинского страхования на 2026 год увеличивается на 731,4 млн рублей, на 2027 год – на 1,8 млрд рублей, на 2028 год – на 5 млрд рублей.

«Сумма межбюджетных трансфертов из бюджета республики увеличивается в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов по санитарной авиации и высокотехнологичной медицинской помощи в 2026 году – на 577 млн рублей, в 2027 году – на 556 млн рублей, в 2028 году – на 528,7 млн рублей», – отметила она.

Таким образом, доходы Территориального фонда ОМС РТ в следующем году запланированы в объеме 101,4 млрд рублей с ростом на 1,3 млрд рублей от первоначального плана, на 2027 год – 109,4 млрд рублей с ростом на 2,4 млрд рублей, на 2028 год – 117,4 млрд рублей с ростом на 5,6 млрд рублей.

«Расходы полностью соответствуют доходам», – подчеркнула Мифтахова.

Депутаты Комитета поддержали поправки к законопроекту о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Они также рекомендовали принять проект закона во втором и третьем чтениях.