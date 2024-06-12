Ранко Тепавчевич: В следующем году Игры БРИКС планируют провести в Бразилии

Фото: © Артур Халиуллов / «Татар-информ»

Следующие Спортивные игры стран БРИКС планируется провести в Бразилии, сообщил «Татар-информу» заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич перед церемонией открытия турнира в Казани. Он добавил, что это соревнование не имеет ничего общего с Олимпийскими играми.

«Я бы вообще не привязывал это к Олимпиаде. Для нас это мероприятие, которое укрепляет дружбу между государствами, между министерствами спорта, и все участники здесь настроены в этом направлении. И интересно, что в следующем году игры планируется провести в Бразилии, и здесь большая делегация из Бразилии. Они планируют провести встречу на уровне Минспорта с нашим оргкомитетом», — рассказал спикер в кулуарах «Казань Экспо».

По словам Тепавчевича, Игры БРИКС — это большой праздник дружбы и счастья. Он напомнил, что турнир открывается в День России и завершается главным национальным праздником в Татарстане — Сабантуем.

«Для спортсменов это одно из основных мероприятий этого года, один из главных стартов. Мы здесь видим большое количество спортсменов основного состава. Некоторые из дисциплин также могут дать старт и новому поколению. Например, в плавании осознанно ввели группу для юниоров, потому что для них это очень хорошее развитие. Через четыре года этот состав сможет завоевывать медали на всех международных стартах. Для наших спортсменов важна самореализация, и такое количество спортсменов из разных стран дает им возможность показать свой уровень и то, к чему они готовились», — подчеркнул замглавы организации.

Торжественное открытие международного события состоится сегодня в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В официальной группе мероприятия во «ВКонтакте», на сайте игр и на телеканале ТНВ будет организована прямая трансляция, начало в 19.30. На церемонии будут присутствовать участники состязаний.