«Доведем до Москвы»: матери убитых в Мелекесе женщин не верят в виновность Прохорова

Корреспонденту ИА «Татар-информ» Гульнар Гарифуллиной удалось поговорить с матерями убитых в ночь на 23 января в Мелекесе Алсу и Сабрины. Почему они отказываются верить, что их дочерей убил жених Алсу Тимур Прохоров? Какие странные события в селе заметили в ночь убийства? Что семьи жертв собираются делать дальше?

23 января в частном доме в селе Мелекес под Набережными Челнами были обнаружены тела 21-летней Алсу Сабашниковой и ее родственницы – 18-летней Сабрины. Главным подозреваемым в совершении двойного убийства стал Тимур Прохоров, с которым Алсу буквально накануне сыграла свадьбу. Тело жениха с простреленной головой нашли в машине на трассе М7 близ Елабуги. Предположительно, расправившись с женщинами, он поехал в Челны, зашел к массажистке, не желая заплатить за ее услуги, избил до потери сознания, затем выехал на трассу М7 и в районе Елабуги застрелился из охотничьего ружья, которым он завладел, вскрыв отцовский сейф.

23 января в частном доме в селе Мелекес под Набережными Челнами были обнаружены тела 21-летней Алсу Сабашниковой и ее родственницы – 18-летней Сабрины Фото: из личного архива Гульназ Сабашниковой

Однако с версией следствия не согласны не только брат и отец Тимура, но и самые близкие родственники жертв. Мама Алсу Сабашниковой Ильфира Шириева и мать Сабрины Гульназ Сабашникова рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ», почему они категорически отказываются верить, что убийца их дочерей – Тимур Прохоров.

«Их отношения развивались на моих глазах»

Мама убитой невесты Ильфира Шириева вспоминает, как 20 января после загса они вместе праздновали это знаменательное событие в жизни дочери. Поздравляя молодых перед родными и близкими, она от всего сердца поблагодарила зятя за любовь и заботу, которые он дарит Алсу, сказала, что счастлива из-за того, что на пути дочери встретился такой добрый и чуткий человек.

«Я ему тоже сказала: “Благодарю Бога, что на ее пути встретился Тимур, ты стойко принял все трудности”. Сказала, что люблю его как собственного сына. А он меня называл мамой, сам на этом настаивал. На следующий день, 21 января, они пришли с букетом: “Мама, спасибо тебе за всё”.

Я на 100 процентов уверена, что это преступление совершил не Тимур. Невозможно в такое поверить. Хоронить их вместе – это было мое желание, потому что они были неразлучны. Их отношения развивались на моих глазах: я же почти каждый день к ним ходила, ежечасно им звоню, пишу. И прямо спрашивала у дочери, все ли у них хорошо. Она всегда отвечала, что все хорошо, что он ее обожает и относится с уважением.

Мой муж (отчим Алсу. – Ред.) тоже считает, что это не может быть Тимур. “Может, слишком сильно любил?” ­– говорит иногда, просто не знает, что сказать. Даже представить невозможно, потому что они друг друга понимали с одного взгляда», – поделилась Ильфира Шириева.

«Вместе ездили по больницам»

В 2018 году Алсу перенесла серьезную операцию – ей пересадили почки. Восемь месяцев она провела в Казани на гемодиализе, сама операция прошла в Москве, курс реабилитации занял четыре месяца.

«По словам Алсу, она ему несколько раз говорила – зачем тебе такая больная жена? А Тимур отвечал: “Ладно, вместе всё переживем, вместе победим”. Сколько раз он ее возил в больницы. Вместе ездили в Казань», – рассказала Ильфира Шириева.

Она вспоминает, какой была Алсу уравновешенной, зрелой как личность. «Иногда думала, что она даже мудрее меня, своей матери. Каждое слово у нее было обдуманное, каждый поступок взвешенный. Выучилась на мастера по наращиванию ресниц, маникюра. И Тимур ей говорил: “Ты будешь моей бизнесвумен”. Она ведь не смогла поступить в вуз после школы, болела, не смогла полноценно сдать экзамены. Тимур ее поддерживал. Я тоже утешала ее, говорила, что и без образования можно заниматься любимым делом и зарабатывать. Ей нравилось заниматься этим. Потом уже наращивание ресниц перестала делать, мы боялись, что будут осложнения после болезни, занималась только маникюром», – рассказала мама Алсу.

«Во сне Тимур дал мне мелочь...»

Ильфира ханум считает, что могли быть люди, завидующие любви между Тимуром и Алсу.

«Кто-то говорит, что были и завистники, думаю, тут без посторонних не обошлось. Много несовпадений. Есть такие мысли, что там были посторонние. У кого могла подняться рука на молоденьких девушек?! Конечно, это не нормальный человек – или наркоман, или психически больной...» – говорит она.

По словам Ильфиры апа, в ту страшную ночь происходило много непонятных вещей. «Ночью, когда Тимур пошел провожать друзей после свадьбы, Тимур примерно на час пропадал из дома. Алсу писала подруге: “Пошел провожать и что-то пропал”. Где он был в это время? Мелекес большое село, может быть, кого-то встретил по пути, какого-то нехорошего человека. Даже объяснить не могу. Потом Алсу написала Ане: “Он пришел, спать ложимся, все хорошо, спасибо за помощь” и отправила смайлики. Время было 2.40 ночи», – рассказала мама невесты.

На следующий день, в воскресенье, случилось еще кое-что странное. Собака во дворе ни на кого не лаяла.

«Камера не показывает выезд из ворот, крыльцо, она направлена на улицу» Фото: © Гульназ Хабибуллина

«Она не лаяла даже на посторонних, мы удивились ее поведению, она обычно сразу с ворот начинала на всех лаять. Еще одно странно: двое мужчин подходили к моему мужу, спрашивали Тимура и Алсу. Якобы Тимур кого-то задел локтем и так оставил. Они сами ни удостоверения, никакого документа не показали. И соседи их видели, у них осталось впечатление, что это были не совсем адекватные люди. Еще один человек ходил, спрашивал их номера телефонов, мы не поняли, что это было», – говорит Ильфира апа.

По ее словам, на камере вообще не видно, как Тимур выходит из дома. «Камера не показывает выезд из ворот, крыльцо, она направлена на улицу», – утверждает женщина.

Также она вспоминает, что в тот день внезапно проснулась посреди ночи от странного сна. «Во сне Тимур дал мне мелкие монеты. “Зачем мне даешь мелочь?” – сказала ему и вдруг проснулась, было пять утра. Ощущение, что случилось что-то плохое».

«Хоронить их вместе – это было мое желание, потому что они были неразлучны», – говорит мама Алсу Фото: © Гульназ Хабибуллина

«В жизни не поверю, что это сделал Тимур»

Мама убитой в ту ночь родственницы невесты Сабрины Гульназ Сабашникова перечисляет лучшие качества любимой дочери.

«Она моя принцесса, с детства хотелось ей дать только самое лучшее. Жизнерадостная, активная, продвинутая. Всегда готовая помочь. В школе и техникуме к ней всегда тянулись дети, и дети родственников ее сильно любили. Училась на страховое и банковское дело.

Я никогда за нее не беспокоилась. Всегда знала, что никогда не сделает такого, чтобы я краснела за нее или была шокирована чем-то. Мы с ней были как подружки, на любую тему могли спокойно говорить, секретов от меня не держала. Ильфира с дочкой тоже были такие. С Алсу они очень дружили. В СМИ писали, что они двоюродные сестры, но на самом деле Алсу – двоюродная тетя Сабрины по ее отцу. Они с детства похожи – и по внешнему виду, и характерами. Неконфликтные, позитивные, всегда друг друга поддерживали и в такой тяжелый момент оказались вместе», – поделилась Гульназ Сабашникова.

«В СМИ писали, что они двоюродные сестры, но на самом деле Алсу – двоюродная тетя Сабрины по ее отцу. Они с детства похожи – и по внешнему виду, и характерами» Фото: из личного архива Гульназ Сабашниковой

Она также рассказала, что несколько недель до трагедии жила с плохим предчувствием. Она считает, что причиной произошедшего могла стать чья-то зависть.

«Зависть – очень страшная вещь. Какая-то злоба, а может, какие-то прошлые обиды, или спутали дома, хотели расправиться с кем-то другим... В жизни не поверю, что это сделал Тимур», – категорично заявила Гульназ Сабашникова.

Ранее отец Тимура Прохорова Радик заявлял, что будет добиваться правды любой ценой; если настоящего преступника не найдут, то будет искать справедливости в Москве. Гульназ ханум поддерживает мужчину в этом решении.

«Мы все на 100-процентов его поддержим – и моя семья, и родные в Ижевске. С этой стороны мы очень дружные, сплоченные. Соберемся, доведем до Москвы, до конца. Никто не имеет права обвинять человека без судебно-медицинской экспертизы. Очень оскорбляет нас, как журналисты без всяких доказательств распространяют информацию. Во-первых, девочки не двоюродные, во-вторых, якобы Тимур испытывал ненависть к Алсу и Сабрине. Какая может быть ненависть? Зачем ему жениться на человеке, которого ненавидит?! Некоторые жители села журналистам врали, что они родственники девочек. Нельзя выносить вердикт, ничего не зная, просто чтобы что-то написать, что-то рассказать...» – выразила свою обиду на представителей СМИ Гульназ Сабашникова.

Автор: Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

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