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Доступное образование и рост зарплат: в Татарстане подвели итоги реализации нацпроектов
Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов подвел итоги реализации национальных проектов в республике в 2019-2023 годах.
Среди основных результатов — численность населения в Татарстане превысила 4 млн человек, а продолжительность жизни достигла 75 лет и четырех месяцев. Свыше 62% жителей республики начали регулярно заниматься физической культурой и спортом.
Доступность дошкольного образования в регионе достигла 100%, а более 85% детей от пяти до 18 лет удалось охватить дополнительным образованием.
Повышена также доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах, в которых проживают менее 2 тыс. человек. Улучшилось и качество дорожной инфраструктуры — строились новые транспортные развязки, автомагистрали.
Растет благосостояние татарстанцев — средний уровень заработной платы в республике превысил 59 тыс. рублей. Благодаря программам поддержки свыше 100 тыс. семей в регионе получают возможность улучшить свои жилищные условия.
Нацпроекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина. Как ранее сообщал «Татар-информ», за четыре года Татарстан направил почти 51 млрд рублей на их реализацию.
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