Доступное образование и рост зарплат: в Татарстане подвели итоги реализации нацпроектов

Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов подвел итоги реализации национальных проектов в республике в 2019-2023 годах.

Среди основных результатов — численность населения в Татарстане превысила 4 млн человек, а продолжительность жизни достигла 75 лет и четырех месяцев. Свыше 62% жителей республики начали регулярно заниматься физической культурой и спортом.

Доступность дошкольного образования в регионе достигла 100%, а более 85% детей от пяти до 18 лет удалось охватить дополнительным образованием.

Повышена также доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах, в которых проживают менее 2 тыс. человек. Улучшилось и качество дорожной инфраструктуры — строились новые транспортные развязки, автомагистрали.

Растет благосостояние татарстанцев — средний уровень заработной платы в республике превысил 59 тыс. рублей. Благодаря программам поддержки свыше 100 тыс. семей в регионе получают возможность улучшить свои жилищные условия.

Нацпроекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина. Как ранее сообщал «Татар-информ», за четыре года Татарстан направил почти 51 млрд рублей на их реализацию.