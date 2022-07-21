В 26 дворах Зеленодольского района завершены дорожные работы по проекту «Наш двор»

пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана продолжается реализация президентской программы «Наш двор». На сегодняшний день дорожные работы завершены в 26 дворах, сообщили «Татар-информу» в городской администрации.

Обновление продолжается на 26 территориях, еще 22 двора ожидают благоустройства, сообщила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

До конца строительного сезона в Зеленодольске обновятся 44 дворовые территории, в Нижних Вязовых — пять дворов, в Айше — семь дворов, 12 дворов — в Васильеве и три двора — в поселке Осиново. В общей сложности будет благоустроен 71 двор. На обновление дорог муниципалитету направлено 188,4 млн рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время работы программы в Татарстане будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.