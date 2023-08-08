Ремонт дорог по программе «Наш двор» в Татарстане выполнен на 80%

Общий процент выполнения дорожных работ по республиканской программе «Наш двор» в Республике Татарстан составляет 80%. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

По его словам, в общей сложности на обновление дорог во дворах было направлено 7,4 млрд рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис республики Рустам Минниханов.

За время работы программы в Татарстане будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на дорожные работы в Татарстане на 2023 год предусмотрено 86,8 млрд рублей.