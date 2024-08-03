Дорожные работы по программе «Наш двор» в Татарстане на 9% отстали от плана

Дорожные работы по программе «Наш двор» в Татарстане выполнены на 75% от плана. За последние две недели динамика составила 11%, рассказала на совещании в Доме Правительства РТ руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.

Тем не менее, отметила специалист, общее выполнение дорожных работ на 9% отстает от запланированных показателей. В настоящее время они продолжаются в 31 муниципальном образовании республики, причем в шести из них за две недели выполнено менее 10% работ, а в Сармановском, Тетюшском и Черемшанском — менее 5%.

Ниже плана показатели и по монтажу оборудования на дворовых территориях. По данным на 31 июля, отставание составляет 27%, общее выполнение — 46%. Детское и спортоборудование смонтировано на 48%, а уличное — на 44%. Работы ведутся в 29 муниципальных образованиях. Один из районов — Лаишевский — завершил их.

Институт развития городов РТ изучил причины отставания по дорожным работам. В основном это происходит из-за задержек при проведении плановых работ со стороны сетевых организаций. К примеру, в Альметьевском районе благоустройство двора задерживалось из-за опоздания при ремонте теплосетей. То же случилось и в Нурлатском районе, Казани.

Арина Петрова отметила, что 800 дворов в Татарстане должны быть обновлены до конца августа, в сентябре благоустройство завершится еще в 33.

Совещание в режиме видео-конференц-связи провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.