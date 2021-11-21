Дорожники обновили автодорогу к Ижевску и Перми от М7 в Татарстане на год раньше срока

Дорожники выполнили капремонт 11-километрового участка подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М7 в Татарстане на год раньше запланированного срока. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Работы на участке 4 — 15 км подъездной автодороги к трассе М7 стартовали в мае. С учетом высокой социальной и экономической значимости капитальный ремонт участка выполнен на год раньше», — сказал Мингазов.

Он отметил, что работы по увеличению количества полос движения с двух до четырех в рамках капремонта выполнены впервые на федеральных автодорогах в границах Татарстана.

«Проведенные работы увеличат пропускную способность трассы М7 в Менделевском районе республики, а также повысят уровень комфорта и безопасности дорожного движения», — подчеркнул начальник управления.

В Татарстане сегодня открыли движение по капитально отремонтированному участку подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М7 «Волга». В мероприятии приняли участие Президент республики Рустам Минниханов и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».