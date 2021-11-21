Минниханов принял участие в открытии после капремонта дороги к Ижевску и Перми от М7 в РТ

В Татарстане сегодня открыли движение по капитально отремонтированному 11-километровому участку подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М7. В мероприятии приняли участие Президент республики Рустам Минниханов и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов.

Дорожники провели ремонтные работы на участке от 4 до 15 км, проходящем вдоль трех населенных пунктов Менделеевского района Татарстана.

«Обновленный участок дороги был самым сложным и аварийным. Здесь происходило много дорожно-транспортных происшествий. Участок был очень проблемным. Во время капремонта увеличили количество полос движения с двух до четырех. Те технологии, которые здесь использованы, — самые современные», — сказал на церемонии открытия движения Президент РТ.

Он также поблагодарил Росавтодор за проекты, которые реализуются в Татарстане. «У нас большие планы — строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, новой трассы М12, которая подойдет к М7. Будем активно продвигать трассу Шали — Бавлы», — добавил Минниханов.

Президент РТ убежден, что развитие любого региона России будет зависеть от транспортной инфраструктуры. «Вот сегодня вроде бы воскресный день, но мы видим бесконечный поток большегрузов и легковых автомобилей. Необходима мобильность. Конечно, без транспортной инфраструктуры невозможно это решить», — подчеркнул он.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов заметил, что капитальный ремонт 11-километрового отрезка дороги был проведен в крайне сжатые сроки — работа выполнена за один дорожно-строительный сезон. «Проезжая часть расширена до четырех полос. В результате такого конструктивного решения мы ожидаем увеличение пропускной способности, повышение уровня комфорта и безопасность дорожного движения», — заявил он.

По словам Самарьянова, этот участок автомобильной дороги обеспечивает транспортную связь не только на территории Татарстана, но и между субъектами, а также с особой экономической зоной «Алабуга».

«Татарстан является одним из самых развитых в экономическом плане регионов России. И, конечно, столь значимые для движения транспорта участки автодорог послужат дальнейшему развитию региона и сохранят тот темп, который набран за последние годы республикой», — отметил он.

В мероприятии, посвященном открытию движения, также приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов и начальник Управления ГИБДД МВД по республике Ленар Габдурахманов.

Количество полос движения с двух до четырех увеличено путем расширения проезжей части в границах полосы отвода существующей дороги. В местах расширения специалисты уложили новую дорожную одежду и усилили существующую. Асфальтобетонные слои были подобраны по технологии объемного проектирования с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. Для обеспечения водоотвода отремонтированы 23 водопропускные трубы.

Чтобы избежать пересечения транспортных потоков, рабочие построили четыре отнесенных левоповоротных съезда. Для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделили металлическим двухсторонним барьерным ограждением, а чтобы не было съезда автомобилей с дороги, установили ограждение на обочине. Кроме того, смонтировали более 300 дорожных знаков и нанесли разметку термопластиком.

Рядом с населенными пунктами Татарские Челны, Мунайка и на съезде в Менделеевск обустроили шесть автобусных остановок с пешеходными дорожками вдоль проезжей части. Более того, установили четыре светофора с кнопками вызова для пешеходов. Вдоль автобусных остановок и пешеходных переходов организовали электроосвещение.

Работы на участке 4 — 15 км подъездной автодороги к трассе М7 «Волга» начались в мае этого года.