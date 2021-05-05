Дорожники начали переустраивать коммуникации и ЛЭП на дублере Горьковского шоссе в Казани

Строители начали переустраивать коммуникации и линии электропередачи, а также устанавливать подпорную стенку на втором пусковом комплексе первого этапа дороги — дублера Горьковского шоссе в Казани.

Второй пусковой комплекс первого этапа трассы представляет собой участок от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор». С ходом ведущихся здесь работ ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Миндортранса РТ, в ходе объезда руководитель ведомства проинспектировал, как проходит ремонт на улицах Большая Красная, Гладилова, Гагарина и Магистральная в Советском районе, а также на участке дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ.

По словам Фарита Ханифова, работы на всех объектах ведутся строго по запланированному графику и с соблюдением всех технологий. Он поручил продолжить ремонт, обеспечив высокое качество.

Всего в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане планируют отремонтировать дороги общей протяженностью 218 километров. Для этого из федерального бюджета выделено более 9 млрд рублей, из республиканского — еще 3 млрд. Все реализуемые в России нацпроекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани строители начали сносить дома для возведения дороги — дублера Горьковского шоссе.