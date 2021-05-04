В Казани строители начали сносить дома для возведения дублера Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани строители начали сносить дома и другие объекты для возведения дороги — дублера Горьковского шоссе. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

В размещенном на странице администрации в соцсети Instagram сообщении подчеркивается, что «собственники участков, где ведутся работы, уже получили денежную компенсацию».

При этом власти района обращают внимание на то, что масштабный инфраструктурный проект нацелен в первую очередь на решение проблемы перемещения жителей от центра города до трассы М7 «Волга» в юго-западном направлении.

«Актуальность подчеркивает и высокая загруженность одной из главных транспортных артерий Казани — Горьковского шоссе», — отмечают в районной администрации.

Четырехполосная дорога длиной 13 километров пройдет от улицы Несмелова до федеральной трассы М7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор». Стоимость второго этапа строительства трассы была предварительно оценена в 4,5 млрд рублей. Реализовать проект предполагается до 2025 года.

Первоначально стало известно об изъятии 164 земельных участков для строительства дороги — дублера Горьковского шоссе, затем — о планах изъять 262 участка, а затем — еще четыре. Речь, в частности, шла о садовых участках.