Дорогу в сторону поселка Азьмушкино под Челнами сдадут через месяц

Улицу корпорации Haier, более известную как дорогу в сторону поселка Азьмушкино, дорожники обещают сдать через месяц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«На участке работает компания „РБР 16“ во главе с Тагиром Сунгатуллиным. Темпы активные, дорожники обещают с учетом благоприятных условий сдать дорогу через один месяц», — написал градоначальник после осмотра ремонтируемых дорог в Набережных Челнах.

Мэр отметил, что на данной дороге уже появилось по две полосы в каждую сторону, устанавливают новые опоры для освещения, вскоре появятся пешеходные тротуары, дорожные знаки, разметка.

«Безусловно, все это создаст комфорт передвижения, тем более с учетом соседства с корпорацией Haier. Благодаря этой реконструкции мы приведем в порядок все транспортные артерии для коммуникации нашего города с другими районами республики», — добавил Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Челнах на ремонт дорог потратят более 2,3 млрд рублей.