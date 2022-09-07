Ремонт дороги на мосту Миллениум обойдется Казани почти в 24 млн рублей

На ремонт дорожного покрытия на мосту Миллениум в Казани направят 23,8 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета республики, говорится в тендере на сайте госзакупок.

Согласно документации, восстановление дорожного покрытия моста будет завершено не позднее 23 ноября этого года. Всего рабочим предстоит отремонтировать свыше 800 метров дороги.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году стартовала трехлетняя федеральная программа по ремонту и реконструкции аварийных мостов, которая будет реализована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в республике отремонтируют более 300 мостовых сооружений, в число которых вошел и Миллениум.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.