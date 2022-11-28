Дороги, детские площадки, освещение: пестречинцы проводят сходы граждан по самообложению

На территории Пестречинского района РТ проходят сходы граждан по решению вопроса о самообложении. Основной вопрос во многих населенных пунктов — благоустройство мест общего пользования. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

«21 сельское поселение, 74 населенных пункта, из них в 51 планировалось провести сходы граждан. Проведено в 39. Осталось провести в 12. В шести не состоялись из-за низкой явки. В 33 населенных пунктах жители проголосовали „за“ участие в программе», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Так, в селе Новое Шигалеево появится детская площадка, в селе Конь планируют приобрести новый трактор, а в Кзыл Яшьляр — обустроить новые дороги и закупить светильники. Ремонт дорог также ожидается в Белкине, Чертове, Пановке, Больших Дюртилях, Карповке, Тагашеве, Альвидино, Пестрецах и многих других населенных пунктах.

Программа самообложения работает с 2014 года и действует по принципу софинансирования. Так, на 1 рубль населения направляется 4 рубля из бюджета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Кряш-Сердинское сельское поселение в Пестречинском районе направило 1,5 млн рублей на улучшение качества воды.