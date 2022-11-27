Село в Пестречинском районе направило 1,5 млн рублей на улучшение качества воды

Кряш-Сердинское сельское поселение в Пестречинском районе РТ выиграло республиканский грант в размере 1,5 млн, который было решено направить на улучшение качества водоснабжения. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

На эти средства углубили скважину на водонапорной башне, установили новое электрооборудование, пожарный кран и заменили автоматику. Обновили и саму водонапорную башню: снаружи провели косметический ремонт, установили новое ограждение санитарной зоны из профнастила, защебенили подъездную дорогу.

Дополнительно в рамках реализации гранта были установлены пожарные гидранты на улицах Советская и Молодежная. А также заменен на новый насос на второй скважине по улице Молодёжная — предыдущий устарел и уже не справлялся с потребностями жителей.

Все работы планируется завершить до конца ноября.

В другом сельском поселении — Отар-Дубровском — на средства республиканского гранта приобрели трактор. Сумма гранта также составила 1,5млн рублей.

Техника в сельской местности крайне необходима: провести обкос территории, вывезти мусор, почистить снег.

Накануне в поселении прошел сход граждан по участию жителей в программе самообложения в 2023 году. Сельчане проголосовали «за» и на собранные средства, а также поддержку из республики в четырехкратном размере планируется приобрести навесное оборудование для нового трактора.

Отардубровцы размер самообложения определили в 500 рублей.