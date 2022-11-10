Дорога от Казанского военного госпиталя к Оренбургскому тракту откроется в конце ноября

Фото: https://t.me/avp_kazan

Проезд по улице Рауиса Гареева, который свяжет Казанский военный госпиталь с Оренбургским трактом, откроется уже в конце ноября. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me/avp_kazan

«Работы почти завершены, сократить путь и проехать по новой дороге можно будет уже в конце ноября», — отмечается в сообщении.

Ранее утверждалось, что протяженность дороги составит 560 метров, а ширина — 8 метров. Она позволит решить проблему с подъездными путями к лицею №186 и детскому саду «Перспектива».

Фото: https://t.me/avp_kazan

Дело в том, что пока живущим в домах по Оренбургскому тракту детям приходится обходить корпус Республиканской клинической больницы и тратить на дорогу в школу до 30 минут. Это изменится после открытия дороги.

Новый военный госпиталь был открыт в столице Татарстана в начале сентября, о чем сообщал «Татар-информ».