Дорога на М-7, свой МФЦ и новая стройка: как будут решать проблемы в Куюках

Деревня Куюки под Казанью стала головной болью для жителей и местных властей – она быстро разрослась до огромного района, где живут десятки тысяч людей, и инфраструктура не успевала за развитием. Учтут ли ошибки при дальнейшей застройке и какие социальные объекты пообещали жителям Пестречинского района, выяснил корреспондент «Татар-информа».





Беда пригорода – маятниковая миграция: утром и вечером люди уезжают на работу и возвращаются домой в район

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Новая дорога из Куюков необходима, она будет выходить на трассу М-7»

Одна из главных проблем Куюков – логистика. Беда пригорода – маятниковая миграция: утром и вечером люди уезжают на работу и возвращаются домой в район. Каждый день дорога, ведущая из густонаселенной деревни в Казань, встает в пробках.

Жесткая ситуация может разрешиться с созданием новой дороги. Такой проект уже обсуждается на высоком уровне, рассказал агентству глава Пестречинского района Татарстана Раис Сулейманов, который сегодня отчитывался об итогах развития района за 2024 год на сессии.

«Пробки в Куюках – это большая проблема. Мы с министром транспорта Татарстана Фаритом Ханифовым обсуждаем проект еще одной дороги, которая бы выводила из поселка на трассу М-7. Но на ней по примыканиям тоже сложная ситуация. Сейчас мы прорабатываем вопрос с Институтом пространственного планирования. Думаю, она появится в ближайшие годы», – сообщил он.

Также в Куюках в ближайшие пару лет появится и ряд социальных объектов.

«Мы продолжим строительство социальных объектов в поселке Куюки. В 2025 году планируем открыть детский сад на 510 детей, пожарное депо и МФЦ на 15 окон. Затем мы разработаем проект для включения в программу 2026 года многофункционального досугового центра», – рассказал собеседник.

Важная ремарка – Раис Сулейманов стал главой такого сложного района только в сентябре прошлого года. Фактически руководить муниципалитетом он стал с мая 2024 года, пришел из бизнеса. «Я уверен, что Раис Ахтямович успешно справится с решением возложенных на него задач, будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района. Мы со своей стороны его поддержим. Рассчитываем, что он найдет поддержку и среди депутатов, и среди населения», — сказал на представлении Сулейманова Премьер-министр Алексей Песошин.

Раис Сулейманов сегодня отчитывался об итогах развития Пестречинского района за 2024 год Фото: gossov.tatarstan.ru

«Понимаем, что территория и дальше будет застраиваться, нам важно учесть ошибки»

Территория Пестречинского района, прилегающая к Казани, очень востребована, и там будут продолжать появляться новостройки, уверен Сулейманов.

«Мы понимаем, что это пригород Казани, который будет и дальше застраиваться. Нам важно учесть те ошибки, которые были допущены в плане развития территории. У нас появились новые решения, мы постараемся часть негатива, который там был, убрать с помощью новых трассировок», – подчеркнул он.

Как отметил Сулейманов в своем докладе на самом заседании, одним из ключевых шагов в 2025 году в этом направлении станет совершенствование системы водоснабжения. По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства республики будет построен новый водовод, который соединит Казань с Куюками. На это выделят 1,9 млрд рублей. Перед районом стоит задача реконструкции водопроводных сетей внутри поселка.

Раис Сулейманов: «Мы продолжим строительство социальных объектов в поселке Куюки. В 2025 году планируем открыть детский сад на 510 детей, пожарное депо и МФЦ на 15 окон Фото: gossov.tatarstan.ru

Помощь СВО и подготовка ко Дню Победы

Свой доклад на заседании совета Раис Сулейманов начал с помощи, которую район оказывает участникам специальной военной операции. Собрано гуманитарной помощи уже более чем на 25 млн рублей, а также активно работают активисты различных патриотических молодежных организаций.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам волонтерских движений «Чистое сердце» из села Кощаково и «Серебряные волонтеры» из сел Пестрецы, Шали и Пановка. Ваше самоотверженное стремление помогать другим, ваша доброта и отзывчивость делают наш мир лучше, помогают ковать Победу нашим бойцам на СВО», – отметил Сулейманов.

Большой цикл мероприятий запланирован и в связи с объявленным в Татарстане и России Годом защитника Отечества и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Одним из ключевых аспектов программы станет ремонт 34 памятников и стел. На эти цели будет выделено 3,5 млн рублей из муниципального бюджета, что позволит привести их в порядок к празднику, также в течение 2025 года будут возведены 30 новых стел памяти погибших в Великой Отечественной войне на общую сумму 18 млн рублей», – пояснил глава района.

В районе собрано гуманитарной помощи уже более чем на 25 млн рублей, а также активно работают активисты различных патриотических молодежных организаций Фото: gossov.tatarstan.ru

Расширение птицефабрики

Сулейманов назвал и главный инвестиционный проект, который будет реализован в районе в 2025 году.

В Пестречинском районе появится новый цех по выращиванию бройлеров с объемом вложений 1,4 млрд рублей.

«Этот проект имеет большое значение для экономического развития нашего района, способствуя не только росту сельскохозяйственного производства, но и созданию новых рабочих мест для жителей», – подчеркнул Раис Сулейманов.

Среди точек для роста в районе Фарид Мухаметшин выделил доход на душу населения, по которому муниципалитет на 29-й строчке в республике Фото: gossov.tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин: Пестречинский район лидирует по рождаемости в Татарстане

Пестречинский район входит в топ-10 муниципалитетов Татарстана по многим показателям, а по рождаемости – лидер, сообщил на заседании совета района Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Пестречинский район внес большой вклад в развитие всей республики в 2024 году. Он входит в десятку лучших муниципалитетов по многим показателям. В частности, у вас хорошая рождаемость, хотя это острый вопрос по всей стране. А у вас первое место по Татарстану. Это пример для всех. Производство всегда можно организовать, но если там не будет молодых людей, которым можно передать эстафету, то успеха не будет», – продолжил Мухаметшин.

«У нас просто самые красивые девушки», – отшутился глава района Раис Сулейманов.

Среди точек для роста в районе Мухаметшин выделил доход на душу населения, по которому муниципалитет на 29-й строчке в республике, и оказание государственных услуг в электронном виде, здесь Пестречинский район в конце рейтинга.

Кроме того, муниципалитет отстает от среднего по республике показателя по использованию сельхозземель.

«У вас трудолюбивый народ и земли хорошие. Это прекрасный резерв. Или, может, близость к Казани вам мешает? Приезжают к вам, устраивают Сабантуй и отвлекают от дел», – улыбнулся Мухаметшин.

В районе более 6,6 тыс. гектаров неиспользуемых земель. Нужно подумать, как этот ресурс использовать, поручил глава парламента.