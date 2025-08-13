«Дорога могла быть платной, но нас услышали»: когда откроют обход Сокуров вблизи Казани

Проблема с заторами в Лаишевском районе Татарстана может решиться уже в ближайшее время. Осенью планируется запустить рабочее движение по новой дороге – обходу села Сокуры. Строительство идет с опережением срока. Когда ожидать его завершение, на какой стадии готовности находятся мосты и развязки – в материале «Татар-информа».





В Лаишевском районе Татарстана развернулась грандиозная стройка – реконструируют участок автодороги Казань – Оренбург

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рабочее движение по обходу Сокуров хотят запустить в сентябре

В Лаишевском районе Татарстана развернулась грандиозная стройка – реконструируют участок автодороги Казань – Оренбург. с 20-го по 43-й км. По другому – прокладывается новая дорога в обход Сокуров. Работы выполнены на 65%.

Уже в начале сентября планируется перевести движение транспорта с основного направления трассы по правой стороне строящегося обхода. Это будет временная схема.

«Здесь трафик движения – 25-30 тыс. автомобилей в сутки. Чтобы выполнить все работы, в том числе по реконструкции старого направления, основной трафик движения нужно «скинуть» с этого участка. Поэтому мы его направим по временной схеме. Будут установлены временные знаки, нанесена временная разметка. Перепробег составит какие-то 500 метров. Просим участников дорожного движения отнестись с пониманием к нашей работе», – сообщил журналистам главный инженер «Алексеевскдорстроя» Артем Струков.

Артем Струков: «Если говорить о полном вводе дороги, то необходимо стопроцентное завершение всех видов работ, получение от Ростехнадзора заключения о соответствии, подписание актов ввода» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом он уточнил, что запуск рабочего движения по новому направлению еще не означает завершение строительства и полноценный ввод объекта в эксплуатацию.

«Мы можем безопасно перепустить движение (перевести на другое направление, – прим. Т-и). Но это не значит, что завершены все работы по объекту. Если говорить о полном вводе дороги, то необходимо стопроцентное завершение всех видов работ, получение от Ростехнадзора заключения о соответствии, подписание актов ввода», – пояснил главный инженер.

Работы по строительству и реконструкции начались в прошлом году. По госконтракту завершить их необходимо в октябре 2026 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работы по строительству и реконструкции начались в прошлом году. По госконтракту завершить их необходимо в октябре 2026 года.

«Конкретные даты называть не буду, но стоит задача – к концу осени запустить полноценное движение в обход Сокуров», – отметил Струков.

Как в итоге должны выглядеть развязки, мы подробно рассказывали в материале о том, какой будет дорога – обход Сокуров.

Нажмите, чтобы увеличить Предоставлено пресс-службой «Волго-Вятскуправтодора»

«Проезд станет более комфортным и безопасным»

После реконструкции участка трассы Казань – Оренбург категория автодороги повысится с III до IБ. То есть количество полос движения увеличится с двух до четырех, рассказал ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела капитального строительства «Волго-Вятскуправтодора» Марсель Иманаев.

По его словам, строительство 6-километрового обхода села Сокуры позволит вывести транзитный транспорт из этого населенного пункта. Таким образом, новая дорога поможет избавиться от пробок. Многокилометровые заторы на этом участке в том и другом направлении образуются каждый день – и утром, и вечером.

Строительство шестикилометрового обхода села Сокуры позволит вывести транзитный транспорт из этого населенного пункта. Таким образом, новая дорога поможет избавиться от пробок Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надеюсь, проблема с пробками разрешится и проезд станет более комфортным и безопасным. Даже когда рабочее движение будет перепущено по обходу, вы уже почувствуете разницу», – подчеркнул Иманаев.

Он отметил, что сейчас завершаются земляные работы – они выполнены на 85% от общего объема.

«Дорожная одежда устроена более чем наполовину. В частности, устройство основания дорожной одежды выполнено на 65%. Проектом предусмотрено устройство двух слоев покрытия из асфальтобетона», – заявил ведущий эксперт дорожного хозяйства.

Устройство основания дорожной одежды выполнено на 65%. Проектом предусмотрено устройство двух слоев покрытия из асфальтобетона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работа никогда не останавливается»

На участке также идет строительство двух мостов, шести путепроводов, четырех разноуровневых транспортных развязок, двух разворотных съездов и переезда для сельхозтехники, рассказал Иманаев.

Транспортные развязки возводят на 24-м, 27-м, 29-м и 41-м километрах автодороги Казань – Оренбург. Развязки на 27-м и 41-м км обеспечат удобное сообщение с населенными пунктами Кирби и Лаишево, а две другие – выезд с основного хода дороги на обход Сокуров.

Марсель Иманаев: «На данный момент готовность этих транспортных развязок составляет около 80%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На данный момент готовность этих транспортных развязок составляет около 80%», – подчеркнул ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела капитального строительства «Волго-Вятскуправтодора».

Над реками Меша и Каипка завершается строительство новых мостов и ремонт существующего. Рабочие уже приступили к обустройству объектов.

«Работы идут с опережением срока. Более 400 человек и около 100 единиц техники задействованы на стройке круглосуточно, поэтому работа никогда не останавливается», – заявил Иманаев.

На участке также идет строительство двух мостов, шести путепроводов, четырех разноуровневых транспортных развязок Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мост должен прослужить 50 лет до реконструкции»

Строительство нового левого пятипролетного моста через Мешу завершено. Сейчас рабочие завершают ремонт правого моста: уже построено восемь опор, пролетное строение, готово мостовое покрытие.

«Этот объект уникален тем, что здесь два параллельных моста. Вот мы сейчас стоим на старом мосту, который разобрали и заново собрали. У него пролеты остались такие же, как были. А рядом был аварийный мост, он всегда всем глаза мозолил. Мы его полностью разобрали и на его месте построили новый мост, но уже с большими пролетами», – сообщил заместитель генерального директора «Транспроекта» Нияз Талипов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одна уникальность объекта, по его словам, заключается в закрытой системе водоотвода. «С помощью этого водоотвода осадки удаляются с проезжей части моста по закрытым каналам и переходят в очистные сооружения. Очистные сооружения предусмотрены с обеих сторон моста. Очищение происходит до степени питьевой воды», – заметил Талипов.

Для безопасности дорожного движения мост будет полностью освещен, а барьерное ограждение на нем сделают высоким.

Для безопасности дорожного движения мост будет полностью освещен, а барьерное ограждение на нем сделают высоким Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы контролируем каждый шаг строителей, довольны тем, что они быстро работают. И главное – все делают качественно. Уверен, что объект прослужит долго. Сам мост должен прослужить 50 лет до реконструкции», – заявил заместитель генерального директора.

«Был выбран самый оптимальный вариант – неглубокий обход»

Рассматривалось несколько вариантов прохождения обхода Сокуров. И он мог стать платным, если бы проходил через скоростную автомагистраль М12 «Восток», рассказал Талипов.

Нияз Талипов: «Рассматривалось несколько вариантов прохождения обхода Сокуров. И он мог стать платным, если бы проходил через скоростную автомагистраль М12 «Восток» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Получается у нас три развязки на Сокуры – на заезде, выезде и еще посередине. А если бы обходили все село с новыми направлениями, то уже дошли бы до М12. И тогда бы этот обход мог стать платным. Но нас услышали, и был выбран самый оптимальный вариант – неглубокий обход», – уточнил он.

При этом заместитель гендиректора «Транспроекта» заметил, что за время проектирования дороги населенный пункт «сильно разросся».

«Можно сказать, что новый поселок вырос с нуля. Поэтому предусмотрели шумозащитные экраны, развязки в разных уровнях, чтобы жителям было комфортно заезжать и выезжать. Более того, дорога в четырехполосном исполнении будет от поворота на аэропорт до поворота на Лаишево. И дальше есть участки, которые станут четырехполосными. Оренбургский тракт, обеспечивающий выезд из Казани, до моста через Каму в ближайшем будущем тоже будет четырехполосным, с освещением. Будет очень комфортно и безопасно передвигаться», – заявил он.

За время проектирования дороги населенный пункт «сильно разросся» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будет создана вся необходимая дорожная инфраструктура для безопасного перемещения людей»

Проектировщики позаботились не только о водителях, но и о пешеходах и жителях близлежащих населенных пунктов, добавил Артем Струков.

«Проектом предусмотрены установка 9,5 км шумозащитных экранов, строительство шести надземных пешеходных переходов, оборудованных лифтами для маломобильных групп населения, 12 остановочных площадок с автопавильонами, тротуарами, перильным ограждением. В общем, будет создана вся необходимая дорожная инфраструктура для безопасного перемещения людей», – подчеркнул главный инженер «Алексеевскдорстроя».

«Вся трасса будет полностью освещена. 64 км освещения предстоит смонтировать, уже более 70% готово» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шумозащитные экраны смонтируют возле населенных пунктов Большие Кабаны, Сокуры, Державино, Тургай и Каипы. Для жителей этих деревень также обустроят остановки с пешеходными дорожками к ним.

Надземные пешеходные переходы возводят возле населенных пунктов Большие Кабаны, Тургай, Зимняя Горка, Каипы, Егорьево, Державино и у развязки на Лаишево. Рядом с ними построят пешеходные дорожки. Для слабовидящих установят тактильно-рельефные наземные указатели. А отапливаемые лифты будут оснащены системой диспетчеризации. То есть ими смогут воспользоваться только маломобильные граждане – диспетчеры увидят их с помощью камер и дистанционно разрешат подъем.

«Вся трасса будет полностью освещена. 64 км освещения предстоит смонтировать, уже более 70% готово. Все потоки будут разделены барьерным ограждением – это 51 км», – сообщил Струков.