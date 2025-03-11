Дорога Алексеевское — Альметьевск будет платной на протяжении 96 лет
Автодорога Алексеевское — Альметьевск в Татарстане будет платной на протяжении 96 лет, до 11 января 2121 года. Данное постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Напомним, что протяженность данной трассы – 144,8 км. На дороге есть четыре полосы шириной по 3,75 м каждая.
В качестве бесплатной альтернативы водителям предложили проехать по участку трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Протяженность этой дороги - 147 км. На этой трассе также есть четыре полосы для движения, причем ширина каждой – те же 3,75 м.
Контроль за исполнением данного поручения возложили на Минтранс РТ.
Ранее вновь стал платным и Вознесенский тракт в Казани.