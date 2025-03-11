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Общество 11 марта 2025 16:57

Дорога Алексеевское — Альметьевск будет платной на протяжении 96 лет

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Дорога Алексеевское — Альметьевск будет платной на протяжении 96 лет
Фото: телеграм-канал «Республика Татарстан»

Автодорога Алексеевское — Альметьевск в Татарстане будет платной на протяжении 96 лет, до 11 января 2121 года. Данное постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Напомним, что протяженность данной трассы – 144,8 км. На дороге есть четыре полосы шириной по 3,75 м каждая.

В качестве бесплатной альтернативы водителям предложили проехать по участку трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Протяженность этой дороги - 147 км. На этой трассе также есть четыре полосы для движения, причем ширина каждой – те же 3,75 м.

Контроль за исполнением данного поручения возложили на Минтранс РТ.

Ранее вновь стал платным и Вознесенский тракт в Казани.

#трасса #оплата проезда #Татарстан
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