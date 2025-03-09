Вознесенский тракт в Казани вновь станет платным

Вознесенский тракт в Казани с 23:50 9 марта снова станет платным. До этого на протяжении 20 дней ездить по этой дороге можно было бесплатно.

«Уважаемые пользователи! Возобновление взимания платы за проезд начнется 9 марта с 23:50. Будем рады видеть вас на нашей дороге!» – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Вознесенского тракта.

Вознесенский тракт – новая платная автодорога в Казани протяженностью 8 км. Дорога имеет по 3 полосы в каждую сторону движения, 2 подземных и 2 надземных пешеходных перехода. Проект реализуется в рамках Концессионного соглашения, заключенного между Республикой Татарстан и ООО «Оптима-Технологии». От проспекта Победы до М7 по этой дороге можно доехать за 5 мин. Максимальная разрешенная скорость на данном дорожном участке - 90 км/ч.