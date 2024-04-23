«Доработать вопросы от жильцов»: в Челнах по проекту «Наш двор» убирают плиты и камни

Глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов совершил инспекционный объезд 13-го комплекса и оценил, как проводятся работы по республиканской программе «Наш двор».

Он встретился с жильцами и подрядчиками, поставил ряд задач, выполнение которых отразится на качестве работ.

«Наша задача — доработать вопросы, которые имеются со стороны жильцов. Мы должны учесть все их пожелания», — подчеркнул глава района.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, в 2024 году в рамках программы Раиса РТ «Наш двор» будут отремонтированы 32 двора в 13-м,16-м, 39-м и 59-м комплексах. В прошлом году был обновлен 21 двор. В целом в этом году в Автограде по этой программе будет обновлена 71 территория.

На сегодняшний день в шести дворах 13-го и 59-го комплексов начаты работы по благоустройству придомовых территорий: демонтаж бордюрного камня, плит, игровых элементов детских площадок, разработка грунта. Ремонтные работы проводит ООО «Камавтодор».

«Просим жителей набраться терпения, будут временные неудобства, но итог будет радовать, — призвали жильцов в администрации района. — Мы обновляем дворы, чтобы вы чаще виделись с друзьями, играли с детьми и общались с соседями».

Как ранее сообщал «Татар-информ», строительные работы в Челнах по проекту «Наш двор» стартовали 8 апреля.