«Доработать с пожеланиями педагогов»: Минниханов о новой системе электронного образования

Доработать новую республиканскую систему электронного образования с учетом пожеланий педагогов и родителей учащихся поручил Минобрнауки и Минцифры Раис РТ Рустам Минниханов.

Распоряжение было дано на итоговом заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

«Имеются нарекания к работе новой системы, которая была внедрена в начале этого года. Министерству образования и Министерству цифрового развития республики необходимо эти вопросы снять, доработать систему в кратчайшие сроки с пожеланиями населения и педагогов», — сказал Минниханов.

Раис Татарстана также отметил, что предыдущая система была разработана более 15 лет назад и нуждалась в обновлении.

Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Татар-информа» Ежедневно регистрируется 10–20 тыс. родителей: когда отладят «Электронное образование РТ».