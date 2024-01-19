Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Доработать с пожеланиями педагогов»: Минниханов о новой системе электронного образования
Доработать новую республиканскую систему электронного образования с учетом пожеланий педагогов и родителей учащихся поручил Минобрнауки и Минцифры Раис РТ Рустам Минниханов.
Распоряжение было дано на итоговом заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.
«Имеются нарекания к работе новой системы, которая была внедрена в начале этого года. Министерству образования и Министерству цифрового развития республики необходимо эти вопросы снять, доработать систему в кратчайшие сроки с пожеланиями населения и педагогов», — сказал Минниханов.
Раис Татарстана также отметил, что предыдущая система была разработана более 15 лет назад и нуждалась в обновлении.
Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Татар-информа» Ежедневно регистрируется 10–20 тыс. родителей: когда отладят «Электронное образование РТ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»