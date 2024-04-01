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Дополнительный поезд в часы пик в метро Казани будет курсировать до лета
Дополнительный 11-й поезд будет курсировать в метрополитене Казани в часы пик до 1 июня. О решении продлить движение состава сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.
«Метрополитен с каждым днем становится более востребованным. Ежедневно жители и гости Казани выбирают метро как быстрый, комфортный и удобный вид транспорта», – отмечается в сообщении.
Одиннадцатый электропоезд вышел на маршрут в начале февраля – он ходил в утренние (с 07:00 до 09:00) и в вечерние (с 17:00 до 19:00) часы пик для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ.
«До 1 июня мы продолжаем работать в этом ритме, ежедневно мониторя пассажиропоток», – сообщила пресс-слуджба предприятия.
За первый квартал этого года метрополитен Казани перевез более 9 млн пассажиров, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В целом за 2023 год пассажиропоток составил 35,5 млн человек (+17%).
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