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Дополнительный поезд из Казани в Санкт-Петербург назначен на новогодние праздники
Дополнительный поезд сообщением Казань – Санкт-Петербург назначен на период новогодних праздничных дней, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
Из Казани состав отправится 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4 и 6 января в 5.25. Он прибудет в Санкт-Петербург на следующий день в 6.47.
В обратном направлении поезд будет ходить 26, 28 и 30 декабря, 1, 3, 5 и 7 января в 16.00. И в столицу Татарстана прибудет также на следующий день в 19.15.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новогодние праздники из Казани в Москву и Екатеринбург будут курсировать дополнительные поезда.
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