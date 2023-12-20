news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На новогодние праздники из Казани в Москву и Екатеринбург вводятся дополнительные поезда
Скопировать ссылку
В новогодние праздники между Казанью и Москвой будут курсировать дополнительные поезда. Всего назначено 83 рейса, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«На период новогодних праздничных дней на Горьковской железной дороге назначено 248 рейсов дополнительных поездов», – говорится в сообщении.
Дополнительные составы будут ходить по наиболее востребованным направлениям с 20 декабря по 10 января. Еще четыре свяжут Казань с Екатеринбургом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2