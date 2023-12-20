news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 20 декабря 2023 20:45

На новогодние праздники из Казани в Москву и Екатеринбург вводятся дополнительные поезда

Скопировать ссылку

В новогодние праздники между Казанью и Москвой будут курсировать дополнительные поезда. Всего назначено 83 рейса, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«На период новогодних праздничных дней на Горьковской железной дороге назначено 248 рейсов дополнительных поездов», – говорится в сообщении.

Дополнительные составы будут ходить по наиболее востребованным направлениям с 20 декабря по 10 января. Еще четыре свяжут Казань с Екатеринбургом.

#дополнительные поезда
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100