Дополнительный корпус лицея в Куюках будет называться «Орлята Алгоритма»

Дополнительный корпус лицея в деревне Куюки Пестречинского района РТ будет называться «Орлята Алгоритма». Здесь будут учиться ученики начальной школы.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, дополнительный корпус лицея «Орлята Алгоритма» включает в себя 25 учебных кабинетов, интерактивный зал «Ритм Алгоритма» с большим экраном, с гримёрными, а также познавательные рекреации-музеи с экспериментальными зонами.

Также в корпусе появятся зал «Орлята России», зал «Хранители традиций», зал «Космонавтика», а также IT-класс, лингафонный кабинет, кабинет психологической помощи, обеденный зал с раздачей на 318 мест «Алгоритм правильного питания».

Помимо этого, будут работать кружковые и игровые комнаты, а на территории появится прогулочная площадка со специальным покрытием.

Объект будет готов и открыт к 1 сентября. Напомним, что школьное учреждение строится по национальному проекту «Образование». Объем финансирования составит 519 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новом учебном году в Татарстане откроются 8 новых школ и 3 дополнительных учебных корпуса в общей сложности на 9 835 ученических мест. Помимо Куюков, корпуса появятся в Казани (в лицее №2 по улице Шамиля Усманова) и Кукморе (в кукморской средней школе №3). Также до конца года введут 10 новых детских садов на 2 200 мест. Подробнее читайте в статье: «Не планируем снижать рекордную планку»: Айзатуллин о жилье и ключевых объектах к БРИКС.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.