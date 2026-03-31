Дополнительные поезда Казань – Аэропорт введут для участников «Энергопрома»

Дополнительные поезда Казань – Аэропорт – Казань назначат 1, 2 и 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

«Дополнительные электрички вводятся в связи с проведением в „Казань Экспо“ Казанского международного электроэнергетического форума „Энергопром“», – пояснили в компании.

Так, поезд №7602 отправится со станции Казань в 10.40 и прибудет на станцию Аэропорт в 11 часов.

Электричка №7603 со станции Аэропорт отправится в 11.40 и прибудет в Казань в 12.08.

Поезда проследуют без промежуточных остановок.